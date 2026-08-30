«Ажиотаж съел себя сам». Средний чек ипотеки скатился до 4 млн рублей
Средняя сумма ипотечного кредита в России в июле сократилась на 13%
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
В июле средняя сумма ипотечного займа в России опустилась до 4 миллионов рублей. За месяц показатель сократился на 600 тысяч рублей. Об этом сообщили РИА Новости в компании «Скоринг бюро».
В месячном выражении снижение составило 13%, в годовом — 7%.
«Снижение среднего размера ипотечного кредита в июле связано с тем, что в предыдущем месяце ипотечный рынок показывал относительные рекорды в части спроса со стороны потребителей в преддверии возможного изменения программ государственной поддержки рынка ипотеки», — пояснили в компании.
В «Скоринг бюро» прогнозируют, что в ближайшие несколько месяцев средний чек по ипотеке сохранится на уровне 4 миллионов рублей.
Ранее сообщалось о том, что ипотечная задолженность россиян в июле выросла почти на 11%.