«Ажиотаж съел себя сам». Средний чек ипотеки скатился до 4 млн рублей

В июле средняя сумма ипотечного займа в России опустилась до 4 миллионов рублей. За месяц показатель сократился на 600 тысяч рублей. Об этом сообщили РИА Новости в компании «Скоринг бюро».

В месячном выражении снижение составило 13%, в годовом — 7%.

«Снижение среднего размера ипотечного кредита в июле связано с тем, что в предыдущем месяце ипотечный рынок показывал относительные рекорды в части спроса со стороны потребителей в преддверии возможного изменения программ государственной поддержки рынка ипотеки», — пояснили в компании.

В «Скоринг бюро» прогнозируют, что в ближайшие несколько месяцев средний чек по ипотеке сохранится на уровне 4 миллионов рублей.

Ранее сообщалось о том, что ипотечная задолженность россиян в июле выросла почти на 11%.