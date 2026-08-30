«Огненный факел над заводом». На НПЗ в Ленобласти начался пожар после атаки БПЛА
Губернатор Дрозденко сообщил о пожаре на НПЗ в Киришах из-за БПЛА
Фото: [«Подмосковье сегодня»]
В Киришском районе Ленинградской области на территории нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание. Причиной инцидента стала атака беспилотных летательных аппаратов на регион. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Над территорией Ленинградской области сбито 42 БПЛА. В результате атаки БПЛА в промзоне города Кириши зафиксировано возгорание», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс».
По состоянию на 05:00 по московскому времени силами ПВО РФ над Ленинградской областью уничтожены 42 беспилотных летательных аппарата. Боевая работа продолжается, добавил Дрозденко.
Ранее сообщалось о том, что ПВО уничтожили в небе над Москвой четыре БПЛА.