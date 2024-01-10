Главком вооруженных сил Эквадора пообещал не вступать в переговоры с восставшими бандитами

Руководитель объединенного командования вооруженных сил страны считает, что все бандитские группы, перечисленные в указе президента, стали целями для военных.

Руководитель объединенного командования вооруженных сил страны считает, что все бандитские группы, перечисленные в указе президента, стали целями для военных.

«Никакой террористический акт не заставит нас сдаться. Мы не собираемся отступать или вести переговоры», - заявил он.

Данное обращение было вдобавок опубликовано на сайте администрации эквадорского национального лидера. В президентский указ были включены 22 группировки, ответственные за беспорядки в стране. Некоторые из них причастны к захвату заложников из числа тележурналистов канала TC Televisión.

Ранее издание «Подмосковье сегодня» уже рассказывало о боях, которые начались в столице Эквадора, городе Кито. Ситуация в стране резко обострилась несколько дней назад после побега из мест заключения главаря одной из крупнейших в Эквадоре банд.