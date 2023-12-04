Госавтоинспекторы Тулы поймали около 20 нетрезвых автоводителей за выходные
Фото: [©Валерий Титиевский/РИА Новости]
За прошедшие выходные в Туле сотрудники ГИБДД обнаружили почти 20 пьяных автолюбителей. Об этом сообщают «Тульские известия» со ссылкой на региональное управление Госавтоинспекции.
Уточняется, что десять человек из них были пьяны, еще трое сели за руль нетрезвыми повторно.
Добавляется, что шесть водителей отказались от прохождения медосвидетельствования, а двое из них не имели прав управления транспортными средствами.