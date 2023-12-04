Госавтоинспекторы Тулы поймали около 20 нетрезвых автоводителей за выходные

За прошедшие выходные в Туле сотрудники ГИБДД обнаружили почти 20 пьяных автолюбителей. Об этом сообщают « Тульские известия » со ссылкой на региональное управление Госавтоинспекции.

Уточняется, что десять человек из них были пьяны, еще трое сели за руль нетрезвыми повторно.

Добавляется, что шесть водителей отказались от прохождения медосвидетельствования, а двое из них не имели прав управления транспортными средствами.