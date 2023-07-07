Контрактников в Подмосковье принимают по принципу «одного окна»

Зачисление кандидатов в ряды военных-контрактников в региональном центре отбора в Балашихе происходит максимально быстро и удобно — по принципу «одного окна». Потенциальный новобранец может в одном месте сразу проверить свое здоровье, получить определенные знания в сфере боевых действий, подписать договор о военной службе и отбыть в место ее несения.

Отмечается, что кандидаты находятся в пункте отбора от одних до пяти суток, успевая за это время получить навыки тактической медицины, научиться сборке и разборке оружия, а также освоить огневую и инженерную подготовку.

Напоминаем, что контракт о службе могут подписать совершеннолетние граждане, которые получили положительное заключение медкомиссии. Для военнослужащего-контрактника действует ряд мер поддержки. Так, заключивший договор более чем на один год получает единовременную выплату в 600 тысяч рублей.

Кроме того, военным выплачивают ежемесячную зарплату на уровне порядка 200 тысяч рублей. Их освобождают от налога на имущество, дают кредитные каникулы и военную ипотеку, записывают детей в детские сады без очереди и предоставляют ряд других льгот.

Подробнее узнать о военной службе по контракту можно на сайте. Есть и альтернативные каналы связи: телефонная горячая линия +7 495 990-77-77, чат-бот и электронная почта info@kontraktmo.ru