Литва закрывает небо: воздушное пространство у границы с Белоруссией станет запретной зоной

Литва ввела временный запрет на полеты в воздушном пространстве вдоль части границы с Белоруссией. Ограничительная мера будет действовать до 1 октября и связана с предстоящими российско-белорусскими учениями «Запад-2025». Об этом сообщают местные СМИ.

Литовское министерство обороны официально объявило о закрытии воздушного пространства в приграничных с Белоруссией районах. Решение, принятое по запросу командования армии, предусматривает создание временных запретных зон для полетов всех воздушных судов.

Поводом для ужесточения режима стали регулярные случаи нарушения литовской границы беспилотными летательными аппаратами. Ожидается, что активность дронов может возрасти на фоне масштабных учений «Запад-2025», запланированных на середину сентября.

Несмотря на заявление Минска о сокращении масштабов маневров и переносе учений вглубь страны, Вильнюс предпочел перестраховаться. Ведомство оставило за собой право продлить воздушный запрет в случае сохранения напряженности после 1 октября.

