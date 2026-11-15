Логистический коллапс ВСУ: эксперт назвал три самых проблемных направления

Эксперт Киселев: дроны ВС РФ парализовали логистику ВСУ на ключевых участках

Безопасность

Украинские войска столкнулись с серьезными сбоями в логистике — включая эвакуацию раненых — на донецком, луганском и харьковском направлениях. Об этом в беседе с ТАСС рассказал военный эксперт Виталий Киселев.

По оценке специалиста, перебои со снабжением и вывозом раненых у украинских подразделений начались на фоне ударов российской армии. Киселев отдельно обратил внимание: именно на этих трех направлениях сосредоточено значительное количество российских операторов беспилотников — что заметно осложняет жизнь ВСУ.

Ранее российские военные отработали по ключевым объектам военной логистики Украины, а также по морским судам, задействованным в интересах украинской армии. Удары беспилотников пришлись на цели в Киеве, Одессе и Одесской области.

В столице Украины под поражение попал транспортно-логистический центр «Рента Логистик» — в его складских помещениях, как сообщается, был развернут цех по сборке безэкипажных катеров.

Таким образом, украинская сторона теряет не только каналы подвоза и эвакуации на передовой, но и тыловую инфраструктуру, которая обеспечивала работу флота и снабжение подразделений.

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