Испанский политолог Энрике Хавьер Рефойо Аседо чудом остался в живых во время обстрела Донецка, вовремя изменив привычный путь. Об этом аналитик рассказал в беседе с журналистами РИА Новости .

Эксперт, который посещает Донбасс с 2017 года, провел в Донецке неделю в сентябре 2022 года. По его словам, он каждый день ходил по проспекту Ильича и часто наведывался в магазин в центре города, однако в один из вечеров решил изменить привычный путь, что и спасло ему жизнь.

Политолог вспомнил, как возвращался с канистрами воды от площади Ленина. В тот момент у него возникло необычное и даже мистическое ощущение, которое по сути и стало спасительным. Многие назвали бы это присутствием ангела-хранителя.

«У меня возникло ощущение, будто кто-то взял меня за плечо и сказал: „Сегодня не ходи по Ильича, пойдем по параллельной улице — Комсомольской“. И именно тогда снаряд упал на проспекте Ильича, точно в том месте, где я мог бы находиться», — поделился политолог.

В тот же день Аседо избежал трагедии во второй раз. Еще один украинский снаряд попал на перекресток улицы Артема и бульвара Шевченко, где погибли два человека. Политолог регулярно ходил через этот перекресток в местный магазин.

Испанец добавил, что вышел невредимым, но с незабываемым ощущением. В сентябре 2026 года он снова приехал в регион и побывал в Старобельске после удара по общежитию колледжа.