Цель — профилактика: в Крыму объяснили ужесточение миграционной политики

С сегодняшнего дня, 3 ноября, правила пребывания иностранных граждан на территории России кардинально ужесточаются. Как сообщила в эфире телеканала « Крым 24 » начальник отдела по вопросам трудовой миграции МВД по Крыму Ксения Темрякович, масштабные изменения вступают в силу в Кодексе об административных правонарушениях.

По ее словам, теперь перечень оснований для принудительного выдворения из страны расширился ровно вдвое — с 22 до 45 статей. В этот список вошли правонарушения, которые ранее не предполагали столь суровой санкции: мелкое хулиганство, нарушение общественного порядка, неповиновение законным требованиям представителей власти, а также публичная дискредитация Вооруженных сил России.

Эксперт добавила, что важнейшим юридическим новшеством становится то, что суды лишаются права на усмотрение. Больше не получится заменить выдворение на административный штраф, даже если у нарушителя есть в России семья, дети или иные гуманитарные обстоятельства — закон становится максимально жестким и бескомпромиссным. Параллельно с этим пересмотрена и финансовая ответственность: за незаконную трудовую деятельность и нарушение режима пребывания штрафы выросли в два раза — с двух до четырех тысяч рублей.

По ее мнению, последствия этих нововведений означают формирование принципиально новой миграционной реальности. Для иностранных граждан любая мелкая стычка с полицией, участие в несогласованном митинге или неосторожное высказывание теперь могут обернуться немедленной депортацией и запретом на въезд. Для судебной системы это означает резкое сокращение пространства для маневра при вынесении приговоров, а для МВД — необходимость оперативной адаптации правоприменительной практики к новым, расширенным полномочиям.

Ранее сообщалось, что в России миграция осталась прежней после выборов.