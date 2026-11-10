«Лаборатория Касперского»: 30% геймеров игнорируют защиту ради доступа к новым играм

Треть (30%) мобильных игроков в России готовы рискнуть безопасностью ради понравившейся игры, например, скачивая ее из незнакомого источника. Такие данные получили «Лаборатория Касперского», магазин приложений RuStore и MMORPG Grand Mobile в ходе совместного опроса. Об этом сообщает Hi-Tech Mail .

При этом большинство пользователей пренебрегают базовой защитой: 57% не используют разные сложные пароли для своих аккаунтов, а 56% не включают двухфакторную аутентификацию.

Несмотря на осознание рисков — 64% опасаются кражи платежных данных, а 51% — фишинговых ссылок — 44% готовы установить файл, присланный другими пользователями, а 43% переходят по ссылкам от незнакомых игроков.

Эксперты отмечают, что злоумышленники активно используют интерес к играм: в 2026 году были обнаружены фишинговые ресурсы с предзаказами GTA VI и зараженные моды для Steam Workshop. Директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев рекомендует скачивать игры только из проверенных магазинов, а технический директор Grand Mobile Игорь Сторожук сообщил об отказе от традиционной авторизации по паролю в пользу входа через соцсети.

Ранее сообщалось, что «Лаборатория Касперского» выпустила видеоролики для нового сезона проекта «Цифровой ликбез».