Пассажирский лайнер авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Калининграда в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково из-за технических проблем с двигателем. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел во время набора высоты: воздушное судно поднялось выше 11 тысяч метров, после чего в кабине пилотов сработала аварийная сигнализация. Причиной стало резкое падение уровня масла в одном из двигателей Airbus A320. Экипаж принял решение прервать полет и запросил посадку в ближайшем крупном узле — петербургском Пулково.

Посадка прошла в штатном режиме, никто из находившихся на борту людей не пострадал. Всего лайнер перевозил 154 пассажиров, а также 7 членов экипажа. Осмотревшие воздушное судно после приземления техники подтвердили факт утечки масла.