Криминальный след: СК раскрыл новые детали дела пропавших в тайге Усольцевых

Следователи СК по Красноярскому краю продолжают расследование загадочного исчезновения семьи Усольцевых в таежном массиве Кутурчинского Белогорья, отрабатывая как несчастный случай, так и криминальные версии, сообщила руководитель отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК региона Яна Сырымбетова редакции aif.ru .

История исчезновения Сергея и Ирины Усольцевых вместе с их малолетней дочерью тянется с 28 сентября 2025 года. Семья отправилась на прогулку, пообещав владельцу турбазы «быстро сбегать» до скалы Буратинка и уехать в город, однако обратно так и не вернулась. Спешно покинуть тайгу на вертолете Усольцевые не могли — несанкционированных полетов над районом в тот день ведомства не зафиксировали. Версию о сектантах в сибирских лесах следователи также полностью опровергли, как и мистические догадки жителей.

При этом СК проверяет «острую» криминальную версию: сыщики не исключают, что туристов могли ликвидировать браконьеры или нелегальные золотодобытчики, которые часто промышляют в тех местах и могли избавиться от ненужных свидетелей.

Последний сигнал мобильника Сергея зафиксировали неподалеку от скалы Мальвинка. Силовики провели эксперимент на местности и выяснили, что из-за отвратительного качества связи туристы, вероятно, пытались пробиться в экстренную службу по номеру 112, но звонки банально не проходили через базовую станцию. Масштабные поиски пока не дали результатов, однако закрывать уголовное дело СК категорически отказывается.