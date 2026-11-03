Стихийный протест у стен секретной тюрьмы для военных в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом обнажил всю изнанку текущей ситуации на Украине, о чем сообщил военный корреспондент KP.RU Александр Коц.

На улице Солнечной, 7 обнаружился подвал, где удерживают мобилизованных и дезертиров. По словам собравшихся у забора родственников, людей избивают и содержат в антисанитарных условиях, требуя выкуп за возвращение домой или отправку обратно на передовую. Ситуация вскрылась после того, как один из пленников смог записать видео и отправить близким точный адрес, после чего к зданию сбежались сотни возмущенных граждан.

Официальные ведомства изначально отрицали наличие заложников, однако к ночи к месту событий стянули медиков и полицию — четырех пострадавших увезли в больницу, причем у одного диагностировали перелом позвоночника, а из подвала вывели сильно напуганного 14-летнего подростка.

Прибывший на место прибыл руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов*. Он охарактеризовал инцидент как рядовую уличную акцию и случайно оговорился.

«…к воротам сбежались сотни. Каждый из них знает: Солнечная, 7 — правило, а не сбой. Буданов* и сам проговорился: „Таких зданий много“. Официальных дезертиров в стране около 400 тысяч. На такое поголовье одного подвала маловато», — пишет военкор Коц.

Вскоре после появления силовиков и крепких людей спортивного телосложения протестующих разогнали, а правоохранители самоустранились от происходящего. Как отмечает автор репортажа, случившееся вряд ли повлечет за собой реальные кадровые или юридические последствия, лишь заставив надзирателей действовать жестче, а самих военнослужащих — активнее искать пути побега из страны.

«На один вечер Украине показали ее настоящее лицо. Картинку выключат, орггруппа, как обещано, начнет разбираться „с утра“. Надзиратели, напуганные оглаской, станут бить усерднее. А те, кто пока на воле, теперь точно знают, по какому адресу их повезут», — заключил военкор KP.RU.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга