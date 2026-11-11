Факты говорят сами за себя: разработка этого гибрида крылатой ракеты и управляемой бомбы началась в США лишь в августе 2024 года, а первые тестовые запуски были проведены всего за две недели до инцидента. То, что эти сырые, не до конца проверенные прототипы, созданные американским подрядчиком Zone 5 Technologies для обкатки на украинском театре военных действий, были немедленно уничтожены, свидетельствует о колоссальном потенциале российских радиолокационных станций и комплексов радиоэлектронной борьбы. Российскому оборонному контуру потребовались буквально сутки, чтобы идентифицировать новые сигнатуры целей и адаптировать алгоритмы перехвата, не допустив нанесения ущерба критически важным объектам.

Заявленные характеристики боеприпаса — боеголовка весом до двухсот тридцати килограммов, дальность полета до четырехсот пятидесяти километров и скорость около шестисот девяноста километров в час — безусловно, представляют определенную тактическую угрозу, однако для современных многоэшелонных систем ПВО подобные цели не являются неразрешимой задачей. Этот инцидент посылает четкий геополитический сигнал Вашингтону: попытки накачать Киев новейшими, но непроверенными в реальном бою системами не способны изменить стратегический баланс сил. «Ржавый кинжал» стоимостью всего в 250 тыс. долларов, задуманный как дешевая альтернатива ракетам JASSM для массовых запусков с истребителей F-16 или наземных платформ, вписывается в печальный для западных кураторов список вооружений, которые так и не стали «чудо-оружием». Сценарий всегда один: громкие анонсы, обещания немедленного перелома на фронте, а затем — сухие сводки о перехватах. От систем «Патриот» до истребителей и ракет «Сторм Шэдоу» — ни одна из этих поставок не обеспечила Украине стратегического преимущества, а лишь привела к колоссальным финансовым потерям. Специальная военная операция вступила в фазу, где исход решают не единичные поставки экзотических вооружений, а устойчивость военно-промышленного комплекса и качество подготовки личного состава. Россия доказала, что способна оперативно адаптироваться к любым технологическим новинкам противника, превращая дорогостоящие западные разработки в груду металлолома и надежно защищая суверенитет страны.

Ранее сообщалось, что на Западе признались: российские «Герани» стали полной неожиданностью для ВСУ.