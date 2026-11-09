Российскую релокантку нашли мертвой под домом в Сербии

На сербском курорте Златибор обнаружена мертвой 20-летняя гражданка России с травмами, характерными для падения с высоты. О начале расследования и поиске возможного подозреваемого сообщает MK.RU со ссылкой на B92 и местную полицию.

Погибшую девушку нашли возле одного из жилых домов курортного городка. Журналисты местных изданий выдвигают версию об убийстве: по их данным, перед падением с террасы девушка подверглась жестокому нападению. Главным подозреваемым журналисты называют ее молодого человека — также гражданина РФ, которого сейчас разыскивает сербская полиция.

Впрочем, официальное следствие пока осторожно в выводах. Прокуратура Сербии не спешит подтверждать криминальный характер смерти. Отрабатывают сразу несколько возможных сценариев.