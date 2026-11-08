На Крымском мосту временно изменится режим досмотра

Водителей предупредили о паузе в работе сканера на Крымском мосту 9 и 10 ноября

Безопасность

Фото: [Медиасток.рф]

На Крымском мосту со стороны Краснодарского края временно приостановят автоматический досмотр транспорта с использованием сканера. Об этом сообщили в Telegram-канале с оперативной информацией о ситуации на автоподходах к мосту.

Технические ограничения на инспекционно-досмотровом комплексе (ИДК) со стороны Тамани вступят в силу с 20:00 9 ноября и продлятся до 12:00 10 ноября. В течение этих 16 часов автовладельцам рекомендуют учитывать возможные задержки при поездках в сторону Крымского полуострова.

Водителям советуют заранее планировать график выезда или выбирать альтернативные пути движения. При этом пассажирские рейсовые автобусы на время паузы в работе сканера переведут на стандартный досмотр в ручном режиме.

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