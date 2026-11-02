Фальсификат под видом молока: нижегородский Роспотребнадзор зачистил рынок от 1,4 тонны суррогата

Нижегородские прилавки прошли жесткую проверку на молочную профпригодность, и результаты оказались не самыми утешительными. С начала года специалисты регионального Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии устроили тотальный аудит, исследовав 3390 проб молочной продукции. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Выяснилось, что за девять месяцев в области всплыло 30 партий суррогата общим весом более 1,4 тонны. Лабораторные тесты вскрыли сразу несколько схем обмана: 26 проб молока оказались подделкой по физико-химическим показателям, еще 12 образцов не смогли подтвердить свою подлинность при идентификации, а 55 проб провалили базовую проверку на микробиологическую безопасность. При этом масштабной химической угрозы или радиационного фона в еде не обнаружили, равно как и следов генно-модифицированных организмов — производители экономят на качестве сырья, а не на запрещенных технологиях.

Итогом этой масштабной ревизии стала зачистка рынка: из оборота оперативно изъяли 1428,7 килограмма небезопасных молочных продуктов, которые не успели попасть в холодильники покупателей. По каждому из выявленных нарушений уже приняты жесткие меры, а производителям фальсификата предстоит ответить перед законом. Эпоха безнаказанной торговли некачественным молоком в регионе подошла к концу, и теперь поставщикам придется всерьез пересмотреть свои технологические карты.

Ранее сообщалось, что сырный суррогат уходит с рынка: производство рухнуло на четверть, а виноват НДС и подешевевший сыр.