Украинская разведка заявила о запуске супер-системы «Рассвет»

Юсов: ГУР Украины признало запуск системы «Рассвет» ВС РФ для наведения дронов

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Российские войска начали активно использовать новую спутниковую систему «Рассвет» для повышения точности ударов беспилотников в зоне СВО. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов, передает MK.RU.

По данным украинской разведки, система уже введена в эксплуатацию и позволяет российским дронам эффективно обходить средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В ГУР отмечают, что пока группировка не дает непрерывного покрытия над всей территорией Украины, однако ВС РФ максимально задействуют спутники в пролетных фазах.

В ведомстве выразили серьезные опасения относительно дальнейшего развития проекта:

  • Влияние на БПЛА: использование «Рассвета» снижает эффективность украинской ПВО и позволяет корректировать траекторию полета дронов прямо в режиме реального времени.
  • Глобальные риски: разведка ВСУ считает, что в будущем система станет универсальной платформой целеуказания не только для БПЛА, но и для баллистического и гиперзвукового оружия.

На фоне развертывания российской космической группировки Владимир Зеленский уже призвал западных союзников вмешаться и попытаться помешать полному запуску системы.

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