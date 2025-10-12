Mercedes экс-главы Росавиации попал в ДТП в Подмосковье
Фото: [Медиасток.рф]
Mercedes, которым владеет экс-руководитель управления летной эксплуатации Росавиации, Максим Костылев, стал участником дорожно-транспортного происшествия, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал 112.
Согласно информации источника, инцидент произошел в населенном пункте Крекшино. В столкновении участвовали три транспортных средства — Mercedes, Infiniti и КамАЗ.
Утверждается, что именно Костылеву принадлежит первый из названных автомобилей. Сообщается, что в результате аварии травмы получил ребенок пяти лет, однако его родители решили отказаться от медицинской помощи в стационаре.
Сам чиновник заявил, что ему ничего не известно об этом происшествии. Тем не менее, на месте аварии был замечен человек, внешне напоминающий Костылева.
Костылев раньше был задержан в рамках расследования дела о взятке, которую, как считает следствие, он получил в 2021 году от руководства авиакомпании Azur Air за продвижение их интересов в Росавиации. В 2023 году он был выпущен из-под стражи.
