Mercedes экс-главы Росавиации попал в ДТП в Подмосковье

Согласно информации источника, инцидент произошел в населенном пункте Крекшино. В столкновении участвовали три транспортных средства — Mercedes, Infiniti и КамАЗ.

Утверждается, что именно Костылеву принадлежит первый из названных автомобилей. Сообщается, что в результате аварии травмы получил ребенок пяти лет, однако его родители решили отказаться от медицинской помощи в стационаре.

Сам чиновник заявил, что ему ничего не известно об этом происшествии. Тем не менее, на месте аварии был замечен человек, внешне напоминающий Костылева.

Костылев раньше был задержан в рамках расследования дела о взятке, которую, как считает следствие, он получил в 2021 году от руководства авиакомпании Azur Air за продвижение их интересов в Росавиации. В 2023 году он был выпущен из-под стражи.

Ранее сообщалось, что красное Ferrari разбилось в центре Москвы.