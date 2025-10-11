Красное Ferrari разбилось в центре Москвы, кадры последствия ДТП показали на видео

В центре Москвы произошло ДТП с участием автомобиля Ferrari красного цвета. Телеканал РЕН ТВ в своем Телеграм-канале выложил видеоматериалы с места аварии, которая произошла на Новом Арбате в ночь на субботу, 11 октября.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Однако у автомобиля повреждено колесо и задняя часть бампера.

На месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы. В данный момент проводится проверка по факту произошедшего ДТП.

