Российские средства противовоздушной обороны работают в круглосуточном режиме, выявляя каждый день все новые вражеские воздушные цели в зоне спецоперации, проинформировали ву пресс-службе Минобороны РФ.

Как отметили в российском оборонном ведомстве, только за минувшие сутки в небе были ликвидированы боевыми расчетами ПВО 143 вражеских беспилотных летательных аппарата.

«Силы ПВО сбили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Всего же с начала спецоперации было уничтожено 14112 беспилотников и 476 зенитных ракетных комплексов», — сообщили в Минобороны.

Ранее стало известно, что в небе над Крымом силами противовоздушной обороны за прошедшую ночь были ликвидированы 38 украинских беспилотников.