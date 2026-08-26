Рэперу предложили сцену вместо Питера: музей пыток на Кубани пригласил Канье Уэста выступить среди колдовства и рыцарей

На фоне неопределенности с концертами Канье Уэста в Санкт-Петербурге директор Музея Средневековья и пыток в Сукко (Краснодарский край) Владимир Владимиров записал видеообращение к рэперу и пригласил его выступить на специальной площадке музея, пообещав рыцарей, ведьм и местную барабульку. Об этом сообщает Lenta.ru.

Владимир Владимиров, руководитель музея, опубликовал обращение, в котором отметил, что, по его информации, выступление на «Газпром Арене» сорвалось, а традиция «помогать друг другу» побудила его предложить альтернативу. Он заявил, что площадка музея готова принять артиста, а средневековая атмосфера, включающая горы, море, колдовство и исторические декорации, позволит Уэсту реализовать самые смелые творческие идеи. Помимо сцены, директор пообещал рэперу дегустацию местной барабульки, которую он назвал визитной карточкой региона.



Ранее юрист разъяснил возврат билетов на концерт Канье Уэста в случае отмены.