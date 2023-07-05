Мужчина получил более 15 лет колонии за организацию нарколаборатории в Подмосковье

Московский областной суд приговорил к 15 годам и одному месяцу колонии строго режима мужчину, который вместе с соучастниками организовал нарколабораторию в нежилом помещении в Щелково.

Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, в лаборатории по производству наркотиков злоумышленники в целях последующего сбыта изготовили почти тридцать килограммов мефедрона.

Преступная деятельность была пресечена в мае прошлого года. Правоохранители также изъяли из незаконного оборота более 130 килограммов прекурсоров. Уточняется, что дело против соучастников выделено в отдельное производство.

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