Мужчина получил более 15 лет колонии за организацию нарколаборатории в Подмосковье
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Московский областной суд приговорил к 15 годам и одному месяцу колонии строго режима мужчину, который вместе с соучастниками организовал нарколабораторию в нежилом помещении в Щелково.
Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, в лаборатории по производству наркотиков злоумышленники в целях последующего сбыта изготовили почти тридцать килограммов мефедрона.
Преступная деятельность была пресечена в мае прошлого года. Правоохранители также изъяли из незаконного оборота более 130 килограммов прекурсоров. Уточняется, что дело против соучастников выделено в отдельное производство.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье подростка госпитализировали после удара током на крыше электрички.