Подростка госпитализировали после поездки на крыше электрички в Подмосковье

Подростка 2007 года рождения ударило током на крыше электрички в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на станции «Шаховская». Молодой человек вышел из вагона, а когда двери электропоезда закрылись, то он взобрался на крышу и решил так проехать до следующей станции.

При отправке электрички юношу ударило током. Подростка с множественными травмами доставили в больницу.

По факту произошедшего начата доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии в рамках объявленного плана «Перехват» задержали на Каширском шоссе подозреваемого в угоне иномарки.