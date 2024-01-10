На улицах эквадорского города погибло десять человек в результате беспорядков

Вооруженные банды устроили уличные беспорядки в городе Гуаякиль, в результате местные власти фиксируют пострадавших. Среди десяти погибших человек – двое полицейских. Об этом сообщила местная полиция в своем блоге в соцсети Х.

Помимо этого еще как минимум двое получили ранение. Были сожжены два автомобиля и два мотоцикла. Беспорядки охватили не только Гуаякиль, но и соседний с ним город Ноболь.

«Этим вечером в Ноболе, провинция Гуаяс, два наших товарища были подло убиты вооруженными преступниками», - было указано в коммюнике.

Президент Эквадора уже выпустил указ, в который внес 22 вооруженные группировки, ответственные за организацию беспорядков в стране. В некоторые города введены войска, которые должны дать отпор бандитам. Главком эквадорских вооруженных сил предупредил, что не будет вступать в переговоры с бандитами. Он также назвал их законной целью для военных.