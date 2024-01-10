Немецкие эксперты заявили о резком снижении поставок тяжелого оружия на Украину

На протяжении всего прошлого года было заметно, что западные союзники предоставляют ВСУ заметно меньше тяжелого оружия. Такое наблюдение сделали сотрудники проекта Ukraine Support Tracker, который реализуется Кильским институтом мировой экономики.

Из всех стран только Чехия сумела выполнять свои обещания. Другие страны заметно снизили свои поставки по сравнению с предыдущим годом, не сумев обеспечить запланированную заранее отправку техники. Исключение составили только системы противовоздушной обороны, их было отправлено на Украину почти в два с половиной раза больше обещанного, 55 вместо 24.

По танкам и орудиям крупного калибра совсем другая картина. Так из обещанных 810 тяжелых артиллерийских систем Киев получил только 585 из них. И даже обещания Запада стали звучать заметно потише и поскромнее. Если в 2022 году он утверждал, что отправит ВСУ 434 танка и 574 тяжелых орудия, то годом позже он планировал поставить только 380 танков и 236 тяжелых орудий.

В то же самое время у украинской армии наблюдается критическая нехватка боеприпасов, это признают как сами представители ВСУ, так и за рубежом.