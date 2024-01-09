Украина испытывает нехватку боеприпасов из-за задержки помощи от США – Шумер

Лидер демократического большинства в верхней палате конгресса США Чак Шумер выступил с неожиданным заявлением. Политик рассказал, что у Киева наблюдается нехватка боеприпасов, а также объяснил, почему это происходит. Подробности приводит РИА Новости во вторник, 9 января.

По словам Шумера, у украинцев подходят к концу боеприпасы, и это связано с тем, что законодатели США продолжают задерживать утверждение властей о выделении очередного пакета военной помощи Киеву. Также Шумер отметил, что во время атак украинцы могут исполнить лишь один ответный залп, который приходится на пять подобных залпов от русских.

При этом политик заявляет, что сенаторы смогли достичь определенного прогресса по соглашению, которое предусматривает укрепление безопасности на границе, а также усиления миграционных рестрикций, но это произошло в обмен на заявленный Байденом запрос о выделении нового транша Украине.

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