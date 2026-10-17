Опрокинулась Toyota Corolla: в Саратовской области в ДТП погибла девушка-подросток

УМВД Саратовской области сообщило о гибели 16-летней пассажирки в ДТП

Безопасность

В Аркадакском районе Саратовской области 16-летняя пассажирка погибла при опрокидывании Toyota Corolla. За рулем находился 16-летний юноша. Об этом сообщили в региональном управлении МВД, передает ТАСС.

Авария произошла возле села Новосельское. По предварительным данным полиции, подросток не справился с управлением, и машина перевернулась. Девушка получила смертельные травмы, водителя доставили в медицинское учреждение. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

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