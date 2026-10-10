Подростков не возьмут в ночные клубы и на птицефабрики: что еще запретят
Минтруд утвердил новый перечень запрещенных для подростков работ с 2027 года
Фото: [«Подмосковье сегодня»]
В России с 1 марта 2027 года начнет действовать обновленный перечень работ, к которым запрещено привлекать несовершеннолетних. В него вошли опасные производства, ночные клубы, игорные заведения, бойни и ряд других организаций. Соответствующий приказ утвердил Минтруд, сообщает «Парламентская газета».
Новые правила распространяются на работников младше 18 лет. Они конкретизируют уже существующие ограничения Трудового кодекса, который запрещает несовершеннолетним трудиться во вредных и опасных условиях, под землей, а также выполнять работу, способную причинить вред здоровью или нравственному развитию.
В Минтруде объяснили необходимость изменений пробелом в действующем регулировании. Ранее работодатели могли обходить ограничения, изменяя названия должностей. Например, сотрудника, фактически выполняющего обязанности грузчика, можно было оформить как специалиста отдела погрузки.
Обновленный перечень призван исключить подобные ситуации. В нем конкретизированы запрещенные виды работ с учетом выполняемых сотрудниками функций.
В частности, подростков нельзя будет привлекать к добыче и обогащению угля, производству ряда химических веществ, переработке радиоактивных и химических отходов. Под запрет также подпадают такелажные работы, управление кранами, автомобилями, автобусами, трамваями и троллейбусами.
Отдельная группа ограничений касается деятельности, которая может негативно повлиять на нравственное развитие несовершеннолетних. В нее включены игорный бизнес, ночные кабаре и клубы, производство, перевозка и продажа алкоголя и табачной продукции, а также оказание ритуальных услуг.
Кроме того, в перечень вошли работы на бойнях, птицефабриках, в патолого-анатомических отделениях, хосписах, охотничьих хозяйствах и организациях, оказывающих психиатрическую и наркологическую помощь.
В разработке документа участвовали представители федеральных министерств, Госдумы, Совета Федерации, профсоюзов, объединений работодателей и профильных научных организаций.
Приказ вступит в силу 1 марта 2027 года и будет действовать шесть лет — до 1 марта 2033 года. При этом общий запрет на привлечение несовершеннолетних к опасным и вредным работам действует уже сейчас.