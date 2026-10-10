Подростков не возьмут в ночные клубы и на птицефабрики: что еще запретят

В России с 1 марта 2027 года начнет действовать обновленный перечень работ, к которым запрещено привлекать несовершеннолетних. В него вошли опасные производства, ночные клубы, игорные заведения, бойни и ряд других организаций. Соответствующий приказ утвердил Минтруд, сообщает « Парламентская газета ».

Новые правила распространяются на работников младше 18 лет. Они конкретизируют уже существующие ограничения Трудового кодекса, который запрещает несовершеннолетним трудиться во вредных и опасных условиях, под землей, а также выполнять работу, способную причинить вред здоровью или нравственному развитию.

В Минтруде объяснили необходимость изменений пробелом в действующем регулировании. Ранее работодатели могли обходить ограничения, изменяя названия должностей. Например, сотрудника, фактически выполняющего обязанности грузчика, можно было оформить как специалиста отдела погрузки.

Обновленный перечень призван исключить подобные ситуации. В нем конкретизированы запрещенные виды работ с учетом выполняемых сотрудниками функций.

В частности, подростков нельзя будет привлекать к добыче и обогащению угля, производству ряда химических веществ, переработке радиоактивных и химических отходов. Под запрет также подпадают такелажные работы, управление кранами, автомобилями, автобусами, трамваями и троллейбусами.

Отдельная группа ограничений касается деятельности, которая может негативно повлиять на нравственное развитие несовершеннолетних. В нее включены игорный бизнес, ночные кабаре и клубы, производство, перевозка и продажа алкоголя и табачной продукции, а также оказание ритуальных услуг.

Кроме того, в перечень вошли работы на бойнях, птицефабриках, в патолого-анатомических отделениях, хосписах, охотничьих хозяйствах и организациях, оказывающих психиатрическую и наркологическую помощь.

В разработке документа участвовали представители федеральных министерств, Госдумы, Совета Федерации, профсоюзов, объединений работодателей и профильных научных организаций.

Приказ вступит в силу 1 марта 2027 года и будет действовать шесть лет — до 1 марта 2033 года. При этом общий запрет на привлечение несовершеннолетних к опасным и вредным работам действует уже сейчас.