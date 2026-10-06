В Москве проведут конференцию о профилактике и выявлении коррупционных правонарушений

Жители Подмосковья смогут принять участие в научно-практической конференции «Информационно-аналитические методы профилактики и выявления коррупционных правонарушений», которую национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» будет проводить в период с 18 по 20 ноября 2026 года в Москве.

В рамках мероприятия участники обсудят современные механизмы реализации государственной антикоррупционной политики, совершенствования информационно-аналитического обеспечения деятельности органов публичной власти, внедрения цифровых технологий и инструментов искусственного интеллекта в процессы и не только. Среди участников будут представители Администрации Президента РФ, федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов страны и не только.

В рамках конференции состоится Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников антикоррупционной сферы «Лидеры антикоррупционной деятельности Центрального федерального округа». Он направлен на развитие профессиональных и управленческих компетенций специалистов, которые ведут профилактику коррупционных и иных правонарушений. Его проведут в формате практико-ориентированных командных испытаний.

Заявки на участие в конференции и в конкурсе принимаются до 20 октября 2026 года по электронной почте: ashegelman@hse.ru.

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