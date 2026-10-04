Вез колбасу друзьям: россиянин попал под угрозу тюрьмы в Таиланде

Mash: туриста из Хабаровска задержали в Таиланде из-за мяса и рыбы в багаже

Общество

Житель Хабаровска оказался под угрозой серьезного наказания в Таиланде из-за попытки ввезти в страну запрещенные продукты. В его багаже нашли более пяти килограммов мясных и рыбных изделий, сообщает Mash, передает МК.

Россиянин вез для себя и друзей грудинку, копченую и сушеную рыбу, селедку, колбасу и сосиски. Во время проверки багажа в аэропорту сотрудники таможни обнаружили мясную продукцию.

В Таиланде запрещен ввоз мяса без санитарного сертификата. За нарушение местного законодательства предусмотрен штраф до 500 тысяч бат или до 10 лет лишения свободы.

Мужчине предложили либо отказаться от продуктов, либо оплатить штраф. Он выбрал второй вариант — заплатил тысячу бат и после этого смог покинуть зону контроля.

В аэропортах Таиланда за поиском запрещенных продуктов следят сотрудники кинологической службы. Для этого, в частности, используются специально обученные собаки.

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