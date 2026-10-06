Жительница США рассказала о браке с 29-летним мужчиной из Сенегала

Love Don’t Judge: американка написала будущему мужу и вышла за него замуж

Общество

68-летняя жительница США Ким рассказала о браке с Тревом, который младше ее на 39 лет. Своей историей пара поделилась с YouTube-каналом Love Don’t Judge.

Знакомство началось со случайного сообщения

Ким познакомилась с будущим мужем в 2018 году. Она случайно отправила ему сообщение, поскольку думала, что пишет своей дочери.

После этого они начали ежедневно общаться по видеосвязи. По словам пары, со временем между ними возникли романтические отношения.

В 2022 году Ким впервые встретилась с Тревом лично. Она приехала в Сенегал, откуда родом ее будущий муж.

Пара поженилась и переехала в США

После личной встречи отношения продолжились, а впоследствии Ким и Трев поженились. Сейчас супруги живут в США.

Трев устроился работать на складе, а Ким получает пенсию. Мужчина считает переезд в США и брак с Ким важным событием в своей жизни.

Семья Ким сомневается в намерениях мужа

Родственники американки настороженно относятся к ее супругу. Они опасаются, что Трев может быть заинтересован в получении грин-карты и деньгах Ким.

Сама женщина не разделяет этих подозрений. Она считает, что муж не стремится завладеть ее состоянием, поскольку не считает себя богатой.

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