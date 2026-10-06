В Подмосковье перенесли проверку готовности системы оповещения населения

В Подмосковье перенесли комплексную проверку готовности системы оповещения населения, она пройдет не в среду, 7 октября, как планировалось изначально, а в пятницу, 9 числа.

В ходе нее планируется провести запуск электросирен с доведением до населения сигнала оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». В 10:43 состоится передача информации по телевидению и радио. Жителям посоветовали заранее настроить радиоприемники и телевизоры на прием федеральных телеканалов и радиоканалов.

К таким телеканалам относятся Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, Пятый канал, Россия К, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВ Центр, радиоканалам - Вести ФМ, Маяк, Радио России. Кроме того, существует телеканал областного вещания «Телеканал 360 Новости». На смартфоны стоит заранее установить мобильное приложение «МЧС России» и подписаться на канал «РСЧС Московская область» в мессенджере Макс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.