Депутат Госдумы предложил разработать отечественного ИИ-помощника для школьников

Депутат Шатунов: в ГД предложили создать отечественную нейросеть для школьников

Общество

В России предложили создать специализированную отечественную нейросеть для школьников с проверенной информацией и функциями, которые могут помочь в учебе. С такой инициативой в беседе с ТАСС выступил депутат Госдумы Дмитрий Шатунов.

По его мнению, разработку российских ИИ-решений в сфере образования стоит распространить не только на педагогов, но и на учащихся. Предполагается, что такой сервис сможет помогать при подготовке домашних заданий, объяснять сложные темы простым языком, создавать тесты и систематизировать конспекты.

При этом, как отметил депутат, нейросеть не должна полностью выполнять задания вместо школьника. Использование технологии предлагается выстраивать таким образом, чтобы учащиеся продолжали самостоятельно развивать аналитическое мышление, искать информацию и работать с учебным материалом.

Недавно президент России Владимир Путин поддержал идею создания отечественной нейросети для образовательной сферы, ориентированной на учителей. Инициатива по созданию отдельного решения для школьников предполагает расширение этого подхода.

Ранее стало известно, что число покупок спа-услуг в столичном регионе увеличилось на 16%.

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