Депутат Госдумы предложил разработать отечественного ИИ-помощника для школьников

В России предложили создать специализированную отечественную нейросеть для школьников с проверенной информацией и функциями, которые могут помочь в учебе. С такой инициативой в беседе с ТАСС выступил депутат Госдумы Дмитрий Шатунов.

По его мнению, разработку российских ИИ-решений в сфере образования стоит распространить не только на педагогов, но и на учащихся. Предполагается, что такой сервис сможет помогать при подготовке домашних заданий, объяснять сложные темы простым языком, создавать тесты и систематизировать конспекты.

При этом, как отметил депутат, нейросеть не должна полностью выполнять задания вместо школьника. Использование технологии предлагается выстраивать таким образом, чтобы учащиеся продолжали самостоятельно развивать аналитическое мышление, искать информацию и работать с учебным материалом.

Недавно президент России Владимир Путин поддержал идею создания отечественной нейросети для образовательной сферы, ориентированной на учителей. Инициатива по созданию отдельного решения для школьников предполагает расширение этого подхода.

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