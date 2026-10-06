Каждый год будет приносить сюрпризы: климатолог предсказал век погодных неожиданностей

В ближайшие десятилетия человечество может регулярно сталкиваться с климатическими явлениями, которые раньше считались необычными или вовсе неизвестными. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил климатолог Владимир Клименко.

По его словам, причина заключается не только в самом факте глобального потепления, но и в том, что современный климат постепенно выходит за пределы условий, знакомых человеческой цивилизации.

«Нынешний уровень глобальной температуры не наблюдался за последние 5,5 тысячи лет истории цивилизации, поэтому рассчитывать на то, что все будущие изменения будут выглядеть привычно, не приходится. Каждый год будет приносить сюрпризы», — заявил Клименко.

Эксперт назвал происходящее своеобразными «бомбами» и указал, что человечество получило запас климатических неожиданностей как минимум на столетие вперед. Причем неприятные сюрпризы будут вызывать наиболее сильную реакцию.

«Глобальное потепление продолжится как минимум до конца XXI века. Каждое новое десятилетие или даже пятилетие оказывается теплее предыдущего. Особенно сильно потепление проявляется в северных и полярных регионах. Россия практически целиком находится в зоне максимального повышения температуры», — отметил специалист.

В результате привычные климатические закономерности будут постепенно меняться, а людям придется адаптироваться не только к более высокой средней температуре, но и к новым неожиданным проявлениям изменившегося климата.