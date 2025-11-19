«Священник-вербовщик»: ФСБ задержала изгнанного из епархии священника за набор прихожан в РДК

В Краснодарском крае сотрудники ФСБ задержали священника, ранее изгнанного из Новороссийской епархии Русской православной церкви (РПЦ), сообщили ТАСС в силовых структурах.

Как сообщают источники, духовное лицо подозревается в организации вербовочной деятельности среди своих прихожан и представителей казачества для пополнения рядов «Русского добровольческого корпуса»*.

В отношении священнослужителя завели уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ «Участие в деятельности террористической организации»)

В ходе проведенных оперативных мероприятий было установлено, что задержанный продолжительное время активно пропагандировал среди верующих антироссийские и проукраинские взгляды.

Расследование также выявило его устойчивые связи с представителями РДК*, с которым священник установил контакт в 2023 году. По информации силовых структур, именно через них осуществлялась координация вербовочной деятельности.

Кроме того, отметили источники, правоохранители проверяют его связь с движением «Малиновый клин — независимая Кубань»*.

* Организации, внесенные в реестр запрещенных террористических формирований.