По утверждению военнослужащего ВСУ, погибших не эвакуируют в тыл и не хоронят. Зачастую они лежат даже на позициях. Его рассказ привели РИА Новости .

Украинский военный сдался в плен на Времевском выступе, который находится на запорожском направлении. Он рассказал о своих впечатлениях от боев. Тела погибших военнослужащих ВСУ встречаются повсеместно, в то же время украинец не видел ни одного погибшего российского солдата. При этом украинские части несут большие потери. Каждый выход подразделений сопровождается гибелью кого-нибудь из военнослужащих.

«Идешь по полю боя, и я русского солдата ни одного не видел. Наших – полно. Валяются», - указал он.

Незахороненные тела часто попадаются даже в траншеях, блиндажах и других укреплениях. Командование не вывозит погибших в тыл, чтобы скрыть потери. Компенсации, положенные родственникам погибших, присваиваются и разворовываются.

Ранее «Подмосковье сегодня» приводило рассказ того, как на передовой уничтожается самая новейшая западная техника. В частности, на сватовском направлении был уничтожен целый взвод немецких танков Leopard-2.