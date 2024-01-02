Танки Leopard-2 Украина получила от ФРГ, однако даже оснащение такой боевой техникой не помогает ей на поле боя. Как сообщили в МО РФ, на Сватовском направлении удалось уничтожить целый взвод такой бронетехники, которую так нахваливали в Германии.

Как уточнили в оборонном ведомстве, об атаке со стороны ВСУ в ВС РФ узнали заранее, передает lenta.ru.

«Российские военнослужащие применив высокоточные боеприпасы уничтожили бронетанковый взвод ВСУ», - отметили в Минобороны.

Российские военные точно определили место для удара и использовали дроны-камикадзе. Последние как раз являются одним из преимуществ российской стороны на спецоперации. Об этом рассказывал военный эксперт.