Сигнал тревоги не сработал: в российском городе дети сгорели в частном доме

В Кузбассе организовали всестороннюю поддержку семье, потерявшей двоих малолетних сыновей при возгорании частного дома в Таштаголе. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» .

Происшествие случилось 22 октября на улице Плеханова. В огне погибли братья 2016 и 2018 годов рождения. Глава Таштагольского округа Владимир Макута назвал случившееся невосполнимой утратой и общим горем для всех жителей.

По прямому поручению губернатора Кемеровской области погорельцам оказывают комплексную помощь. Чиновники уже взяли на себя ускоренное восстановление сгоревших бумаг и организацию сбора вещей первой необходимости. Кроме того, семье выделят материальную выплату, а коммунальные службы привлекают к организации прощания с погибшими.

Не оставили без внимания и остальных детей. Младших школьников обеспечат бесплатным горячим питанием, а старшей дочери, которая учится на «отлично» в местном техникуме, уже предложили место в студенческом общежитии. Вместе с тем с родственниками непрерывно работают врачи и психологи.

Комментируя расследование обстоятельств ЧП, Владимир Макута призвал горожан не откладывать безопасность на потом и прямо сегодня проверить работоспособность автономных датчиков дыма у себя дома, ведь вовремя услышанный сигнал способен сохранить жизнь.

Пока же эксперты устанавливают, что именно стало причиной возгорания. Согласно одной из предварительных версий, смонтированный в помещении пожарный извещатель мог вовремя не подать тревожный сигнал.