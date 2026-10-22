Больше половины жителей Подмосковья обновят интерьер к Новому году

Больше половины жителей Московского региона — 55% — планируют обновить интерьер к Новому году. Об этом сообщает REGIONS.

При этом 14% уже начали делать покупки. В основном это молодежь 18–24 лет (20%). Четверть опрошенных (27%) пока не уверены, будут ли искать что-то новое. В среднем на обновление респонденты готовы потратить ₽16 тыс.

В топ новогодних покупок вошли освещение (44%), текстиль (37%), декор (34%), посуда (28%) и мебель (21%). Большинство (80%) собираются покупать онлайн, 42% — в офлайн-магазинах, 22% — на специализированных сайтах. По бюджету: до ₽5 тыс. закладывают 23%, от ₽5 тыс. до ₽15 тыс. — 29%, от ₽15 тыс. до ₽30 тыс. — 23%, свыше ₽30 тыс. — 17%.

При выборе товаров жители ориентируются на качество (70%) и цену (67%). Быстрее решиться помогают скидки (51%). Почти трети важны отзывы и рейтинг продавца (29%), 22% учитывают скорость доставки, 18% — возможность возврата. Не планируют обновлений 17% респондентов, чаще всего это люди старше 65 лет (25%). Главные причины отказа — высокие цены (56%) и нехватка времени (26%). Также отмечают сложности выбора (24%) и страх ошибиться (19%).

Ранее стало известно, что дачники Подмосковья бросились закрывать сезон.