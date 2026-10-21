Святая под мужским именем: народные традиции 21 октября в День святой Пелагии Антиохийской

«Ямал-Медиа»: верующим напомнили про традиции дня преподобной Пелагии 21 октября

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

В православном календаре 21 октября — день памяти преподобной Пелагии Антиохийской. Эта женщина, которую современники называли одной из самых красивых в своем времени, прошла путь от светской львицы и танцовщицы до строгой отшельницы, скрывавшейся под мужским именем. О необычном преображении святой, а также о народных традициях и приметах этого дня — в материале интернет-издания «Ямал-Медиа».

Две Пелагии: не путать!

Для начала стоит внести ясность: в церковной традиции почитаются две святые с именем Пелагия. Из-за совпадения имен и дат их истории часто смешивают. Одна из них — юная мученица, погибшая за веру во времена гонений. Другая — преподобная Пелагия, чья жизнь до обращения к Богу была далека от идеала. Именно о ней и пойдет речь. Ее путь — это история о том, как внешняя красота и богатство могут стать и проклятием, и отправной точкой для духовного подвига.

«Жемчужина» Антиохии

Согласно житию, Пелагия родилась в Антиохии Сирийской. Природа одарила ее ослепительной внешностью, а поклонники дали ей прозвище Маргарита, что значит «жемчужина». Девушка купалась в роскоши, носила драгоценности и дорогие наряды. Однако за этим блеском скрывалась жизнь, далекая от христианских заповедей: Пелагия была известной танцовщицей и вела распутный образ жизни.

Все изменилось благодаря случайной встрече. В город прибыл епископ Нонн с другими священнослужителями. Однажды Пелагия прошла мимо них в окружении свиты, приковывая к себе все взгляды. Другие епископы демонстративно отвернулись, осуждая ее. А Нонн залюбовался и задумался: сколько же сил эта женщина тратит на свою внешность и как мало люди порой заботятся о душе. Он стал молиться о ней, надеясь, что она сможет измениться.

На следующий день Пелагия пришла послушать его проповедь о Страшном суде. Слова епископа потрясли ее до глубины души. Осознав тяжесть своих поступков, она пришла к Нонну с искренним раскаянием: «Грехи мои многочисленнее песка морского, и не достанет воды в море, чтобы омыть мои скверные дела».

Епископ утешил ее, напомнив о милосердии Божьем, и крестил. После таинства Пелагия приняла судьбоносное решение: она передала все свои драгоценности и имущество епископу, чтобы их раздали нуждающимся, и покинула Антиохию.

Инок Пелагий: жизнь под чужим именем

Следующая глава ее жизни — это настоящий детектив. Пелагия отправилась в Иерусалим, где приняла монашеский постриг. Она поселилась в крошечной келье на Елеонской горе, переоделась в мужскую одежду и стала жить под именем инока Пелагия. Окружающие и не подозревали, что строгий монах — бывшая красавица-танцовщица.

Она полностью отказалась от прежней роскоши, посвятив себя строгому посту, молитве и покаянию. Пелагия вела затворническую жизнь, почти ни с кем не общалась, а посетителей принимала через небольшое оконце в келье. Со временем ее стали почитать за духовную мудрость и благочестие.

Согласно преданию, диакон Иаков, записавший историю ее жизни, встретил Пелагию в Иерусалиме, но не узнал в суровом иноке ту самую женщину, которую когда-то видел в Антиохии.

Святая умерла около 457 года. И только когда братья собрались, чтобы подготовить тело к погребению, они обнаружили, что инок Пелагий был женщиной. Так открылась тайна затворницы, которую все считали праведным монахом.

Почему ее почитают?

История Пелагии Антиохийской — это пример искреннего покаяния и духовного преображения. Она напоминает верующим, что прошлые ошибки — не приговор, а путь к вере начинается с осознания своих поступков и желания исправиться. Особое значение имеет ее добровольный отказ от богатства и прежнего образа жизни ради служения Богу. Место ее подвигов — келья на Елеонской горе в Иерусалиме — и сегодня является местом паломничества.

Трифон и Пелагея: пора чинить шубы

В этот же день церковь вспоминает преподобного Трифона, архимандрита Вятского. В народном календаре 21 октября связывали с приближением зимних холодов и называли днем Ознобиц или Ознобухи.

По традиции в этот день было принято доставать и перебирать зимнюю одежду, чинить и штопать старые вещи, шить и вязать теплые обновки, готовить обувь к зиме. Хозяйки занимались домашними починками и заготовкой продуктов. В народе говорили: «Трифон шубу чинит, Пелагея рукавицы шьет». Эта поговорка как нельзя лучше отражала главную заботу наступающего сезона — подготовиться к холодам заранее.

Погодные приметы на 21 октября

С днем Трифона и Пелагеи связывали и погодные наблюдения, по которым пытались предсказать, какой будет зима.

  • Ярко сияют звезды — ждали ясной погоды.
  • Звезды тусклые — ожидали ненастья.
  • Облака плывут низко — примета к скорому похолоданию и морозам.
  • На березе еще остались листья — считалось, что снег выпадет поздно.
  • Лес приобрел сероватый оттенок — ожидали приближения морозов.
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