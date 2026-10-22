Утечка 14,5 тыс. паролей: жители России увидели «сюрпризы» от хакеров на уличных камерах

Камеры в Татарстане стали холстом с непристойными рисунками хакеров

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко]

Тысячи камер китайской марки Dahua, установленных в Татарстане, подверглись хакерской атаке. Жители Советского и Авиастроительного районов обнаружили на трансляциях странные надписи и изображения. Устройства стоят в подъездах, на улицах и промышленных объектах. Выяснилось, что в Сеть утекли данные доступа от 14 500 камер этого бренда по всей России, сообщает inkazan.ru со ссылкой на тг-канал Mash Iptash.

Видеонаблюдение в республике оказалось под ударом: злоумышленники получили контроль над тысячами устройств Dahua. Жители Советского и Авиастроительного районов заметили на экранах своих камер необычные сообщения. Помимо шутливых текстов, некоторые устройства транслировали геометрические фигуры, напоминающие мужские половые органы.

Причиной стал слив учетных данных. В открытом доступе оказались логины и пароли от 14 500 устройств Dahua по всей стране. Хакерам не понадобились сложные инструменты: они воспользовались известными уязвимостями и методом подбора комбинаций. На фоне инцидента уже появились предложения о платной «разблокировке» систем. Очистка трансляций от нежелательных надписей оценивается примерно в ₽6 тыс.

Это не первый случай кибератак на инфраструктуру Татарстана. В дни выборов злоумышленники предприняли 537 попыток взлома сайтов республики. Системы защиты заблокировали 358 попыток удаленного заражения вирусами и 86 попыток доступа к внутренним документам ведомств. В почтовом трафике отфильтровали около 170 тыс. нежелательных писем, среди которых оказались 17 фишинговых рассылок и 5 писем с вирусами.

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