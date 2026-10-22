В Талдомском округе открыли второй памятный знак в честь героев, павших в ходе СВО

Кенотаф в Вербилках стал вторым подобным мемориалом в округе: летом аналогичный памятник установили в поселке Запрудня. Цель монументов — не только зафиксировать имена, но и сохранить в общественном сознании память о земляках, до конца исполнивших патриотический долг по защите Родины.



На церемонии собрались родные и близкие погибших, действующие участники СВО, ветераны боевых действий, представители администрации и общественности. Прозвучали слова благодарности и признательности за самоотверженность бойцов, была объявлена минута молчания.



После официальной части в неформальной обстановке прошла беседа с участниками СВО и руководителями волонтерских организаций. Собеседники особо отметили ценность поддержки тыла. В округе продолжается активная работа волонтеров: они регулярно отправляют гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети, разнопланово помогают семьям военнослужащих.