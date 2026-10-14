«Зов крови оказался сильнее»: выросший в Италии парень разыскивает родителей из Подмосковья

Молодой человек по имени Вадим, усыновленный в младенчестве итальянской семьей, спустя 26 лет начал поиски своих биологических родителей в Павловском Посаде, обратившись за помощью к волонтерам и пользователям соцсетей. Об этой удивительной истории сообщает REGIONS .

Детство и юность Вадима прошли в Европе. Вместе с братом они выросли в заботе, окруженные теплом приемных родителей, получили хорошее образование и встали на ноги. Однако желание узнать правду о своем происхождении взять верх над годами и расстоянием. Известно, что до усыновления мальчика звали Деников Вадим Альбертович (родился 16 ноября 1998 года). Его биологическим отцом числился Альберт Мунирович Деников, а матерью — Юлия Юрьевна Черникова.

В поисках парню помогает поисковик с 20-летним стажем Елена, которая безвозмездно восстанавливает семейные связи. Волонтеру уже удалось выйти на первый важный след: ниточки от матери ведут в подмосковную деревню Алферово, где жил или до сих пор проживает предполагаемый дедушка Вадима — Юрий Иванович Черников 1955 года рождения.

История вызвала бурные обсуждения в пабликах Павловского Посада. Не обошлось без скептиков, заподозривших обман и удивившихся, как «итальянец» вышел на подмосковную группу. Елена решительно заступилась за подопечного, уточнив, что Вадим обратился в международное содружество поиска людей. По ее словам, парень полностью состоялся в жизни, у него прекрасная семья, и от биологических родственников ему не нужно ничего, кроме правды о своих корнях.

Сейчас поисковики собирают любую информацию. Сохранилась единственная деталь из прошлого — адрес: район D69, квартира 16. Волонтеры надеются, что старожилы Павловского Посада или Алферово вспомнят фамилии Черниковых или Дениковых и помогут поставить точку в этой истории длиною в четверть века.