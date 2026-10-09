Внутриматочная спираль пронзила мочевой пузырь россиянки

Инородное тело выявили при КТ-обследовании и цистоскопии. Один конец спирали выходил в просвет органа, другой — через стенку уходил в брюшную полость. Как выяснилось, спираль мигрировала из полости матки, прошла через брюшную стенку и имплантировалась в верхушку мочевого пузыря, где со временем проросла в его стенку.

Пациентку госпитализировали в урологическое отделение Сургутской окружной клинической больницы. Хирурги выполнили лапароскопическую резекцию стенки мочевого пузыря и извлекли инородное тело.

Лечащий врач, уролог Марк Николенко, отметил, что извлечение внутриматочной спирали из стенки мочевого пузыря — довольно редкий случай. По его словам, за 15 лет работы в урологическом отделении такого еще не было.

Через 10 дней пациентку выписали домой. Послеоперационный период прошел без осложнений, женщина чувствует себя хорошо и вернулась к обычной жизни.

Операцию выполнили урологи Марк Николенко и Самуил Клюев. В операционной работали медицинская сестра Светлана Алампиева, врач-анестезиолог-реаниматолог Вера Петри и медицинская сестра-анестезист Зульфия Хасанова. В медучреждении подчеркнули, что редкий клинический случай — это всегда проверка на прочность для всей команды. Здесь важна каждая деталь: точная диагностика, слаженность бригады, мастерство хирурга и умение работать в одной связке — от анестезиолога до операционной медсестры.