Участник мистического шоу погиб за границей из-за ДТП с байком

Участник популярного российского шоу разбился во время поездки на байке. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT .

Артур Микаберидзе, известный благодаря участию в шоу «Битва экстрасенсов», трагически погиб в Таиланде. По словам его жены, авария произошла ночью 17 августа в городе Кханом. Медиум получил тяжелую травму легких. Как рассказала супруга погибшего, после падения у него развилось тромбообразование, что привело к остановке дыхания.

С 2022 года Микаберидзе проживал в Таиланде с семьей — женой и пятью детьми. Он позиционировал себя как ясновидящий и проводил для туристов различные эзотерические практики, включая диагностики и «ремонт отношений».

