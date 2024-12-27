Российская армия и промышленность заметно нарастили свой военный потенциал после начала украинского конфликта. Такое заявление сделал журнал The National Interest, который издается в Соединенных Штатах.

Издание отметило, что западные союзники Киева вели эскалацию конфликта. Их целью было ослабить Россию. Их политика привела к противоположному результату.

«Конфликт, обостренный и затянувшийся из-за западной помощи, привел к превращению огромного скрытого потенциала России в ощутимую военную мощь», — указали авторы статьи.

Теперь РФ обладает самыми передовыми технологиями в области гиперзвука, у нее в арсенале наличествуют высокоточные боеприпасы, новейшие средства противоракетной обороны и радиолокационной борьбы. Ее потенциал непрерывно растет, в то время как сила Украины непрерывно снижается.

Ранее появились сведения, что администрация Трампа после инаугурации нового президента США продолжит оказывать военную помощь Украине, несмотря на все предыдущие обещания. Такое заявление было сделано штабом Трампа в адрес Евросоюза.