Администрация Трампа продолжит оказывать поддержку Киеву

Администрация Дональда Трампа планирует продолжить оказывать поддержку Киеву. Об этом представители команды избранного президента США заявили ЕС, сообщает Financial Times (FT).

Иными словами, после церемонии инаугурации республиканец будет продолжать военные поставки Украине.

Напомним, в ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что после прихода к власти лишит Украину военной поддержки, если страны ЕС тоже откажется помогать ВСУ.

13 декабря администрация Трампа начала обсуждение конфликта на Украине с администрацией Джо Байдена и представителями Украины.

Киев оценил атмосферу переговоров позитивной, однако конкретных предложений по урегулированию ситуации пока не получил.

Ранее сообщалось о том, что Госдеп призвал мир не подталкивать Киев к переговорам с Россией.