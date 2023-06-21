Жителя Хабаровского края задержали за финансирование украинской армии

Ему вменяют государственную измену, что может повлечь за собой пожизненное лишение свободы.

Сотрудники Федеральной службы безопасности установили, что житель Советско-Гаванского района переводил денежные средства через граждан Украины на счет благотворительной зарубежной организации. Для переводов он использовал различные криптовалютные инструменты.

«Осуществил переводы личных денежных средств для приобретения ВСУ беспилотных летательных аппаратов, тепловизионных прицелов, боеприпасов и медицинского обмундирования», - указал Центр общественных связей ФСБ РФ.

Его сообщение привело ТАСС. Журналисты также напомнили, что статья «Государственная измена» ранее влекла за собой лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. В апреле этого года ее ужесточили, и теперь по ней возможно получить даже пожизненный срок.