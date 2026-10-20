Айпад, штатив и ₽10 тыс. расходов: чем обернулась пропажа рюкзака в бизнес-зале

Туристы, прихватившие в аэропорту Шереметьево чужой рюкзак, улетели за границу. По возвращении в Москву их встретят полицейские. Об этом сообщает TourDom.ru .

Инцидент произошел на прошлой неделе в бизнес-зале «Шагал». Турагент Мария на несколько минут оставила рюкзак в кресле, а когда вернулась, вещи не было. До вылета оставалось время, и женщина написала заявление в полицию. В линейном управлении МВД России в Шереметьево пообещали проверить камеры.

Как позже рассказала Мария, полиция изучила видеозапись и установила, что рюкзак взяли мужчина и женщина, вероятно, специально. После этого они улетели в отпуск за границу. Вернуться в Россию туристы должны в конце недели, встречать их будут оперативники. Из-за инцидента турагенту пришлось купить в США незапланированные переходники, провода и штатив примерно за ₽10 тыс. В рюкзаке также находился дорогой айпад. Мария добавила, что дело не обошлось и без нервов.